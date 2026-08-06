«Дивизия легендарная»: Путин поблагодарил десантников, работающих на Добропольском направлении

Президент России Владимир Путин назвал 76-ю гвардейскую дивизию ВДВ легендарной и поблагодарил её военнослужащих. Глава государства отметил, что ему было важно лично услышать доклад командира соединения Абдулазиза Шихабидова.

«Она [дивизия] у вас легендарная. Хочу пожелать вам успехов», — сказал Путин.

По словам президента, подразделения дивизии действуют в хорошем темпе на Добропольском направлении. Путин попросил командира передать военнослужащим и руководителям подразделений слова благодарности.

Напомним, Владимир Путин провёл телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской дивизии ВДВ Абдулазизом Шихабидовым и заслушал его доклад об обстановке на Добропольском направлении. Президент поблагодарил личный состав за выполнение задач. По словам командира, подразделения дивизии действуют в составе группировки войск «Центр», а совершенствование сил БПЛА позволяет им вести боевую работу практически без остановки.