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6 августа, 18:28

«Дивизия легендарная»: Путин поблагодарил десантников, работающих на Добропольском направлении

Путин назвал 76-ю гвардейскую дивизию ВДВ легендарной

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал 76-ю гвардейскую дивизию ВДВ легендарной и поблагодарил её военнослужащих. Глава государства отметил, что ему было важно лично услышать доклад командира соединения Абдулазиза Шихабидова.

«Она [дивизия] у вас легендарная. Хочу пожелать вам успехов», — сказал Путин.

По словам президента, подразделения дивизии действуют в хорошем темпе на Добропольском направлении. Путин попросил командира передать военнослужащим и руководителям подразделений слова благодарности.

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Напомним, Владимир Путин провёл телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской дивизии ВДВ Абдулазизом Шихабидовым и заслушал его доклад об обстановке на Добропольском направлении. Президент поблагодарил личный состав за выполнение задач. По словам командира, подразделения дивизии действуют в составе группировки войск «Центр», а совершенствование сил БПЛА позволяет им вести боевую работу практически без остановки.

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Александра Мышляева
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