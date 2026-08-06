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6 августа, 15:03

Путин сократил срок для присвоения званий добровольцам с шести до двух месяцев

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий присвоение воинских званий участникам добровольческих формирований.

Теперь гражданину, который пребывает в запасе и исполняет обязанности в таком подразделении, для получения очередного звания без прохождения военных сборов достаточно прослужить два месяца.

Ранее необходимый срок составлял не менее шести месяцев. Таким образом, его сократили втрое.

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Ранее Путин подписал указ, разрешающий приватизацию московского аэропорта Шереметьево. Правительству поручено сохранить за государством право на «золотую акцию», основной профиль работы воздушной гавани и условия для модернизации её мощностей. Покупателями акций не смогут стать иностранцы и связанные с ними юридические лица.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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