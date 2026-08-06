Путин сократил срок для присвоения званий добровольцам с шести до двух месяцев

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий присвоение воинских званий участникам добровольческих формирований.

Теперь гражданину, который пребывает в запасе и исполняет обязанности в таком подразделении, для получения очередного звания без прохождения военных сборов достаточно прослужить два месяца.

Ранее необходимый срок составлял не менее шести месяцев. Таким образом, его сократили втрое.

Ранее Путин подписал указ, разрешающий приватизацию московского аэропорта Шереметьево. Правительству поручено сохранить за государством право на «золотую акцию», основной профиль работы воздушной гавани и условия для модернизации её мощностей. Покупателями акций не смогут стать иностранцы и связанные с ними юридические лица.