Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 11:41

Путин назначил замминистра обороны генерала, выгнавшего ВСУ с курской земли

Путин подписал указ о назначении Валерия Солодчука замминистра обороны

Валерий Солодчук. Обложка © ТАСС /Александр Казаков

Валерий Солодчук. Обложка © ТАСС /Александр Казаков

Президент России Владимир Путин подписал указы о новых назначениях в структуре Вооружённых сил. Генерал-полковник Валерий Солодчук стал заместителем министра обороны, а Андрей Иванаев возглавил Центральный военный округ. Кадровые решения были опубликованы пресс-службой Кремля 5 августа.

«Назначить генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем Министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Перестановки в Минобороны 5 августа: кто возглавил группировки «Центр» и «Восток», тыл и войска дронов
Перестановки в Минобороны 5 августа: кто возглавил группировки «Центр» и «Восток», тыл и войска дронов

Ранее Путин высоко оценил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука. Глава государства назвал военачальника одним из наиболее талантливых российских командиров. Напомним, Солодчук был назначен главой службы тыла.

Валерий Николаевич Солодчук — российский военачальник, генерал-полковник и Герой Российской Федерации (2025), родившийся 24 марта 1971 года в Астрахани. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба, командовал 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией и 36-й общевойсковой армией. С декабря 2024 года руководил группировкой «Курск», под его командованием освобождены Суджа и приграничные районы Курской области; с мая 2025-го — командующий войсками Центрального военного округа и группировкой «Центр». Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Кутузова, «За военные заслуги» и другими наградами.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar