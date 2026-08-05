Путин назначил замминистра обороны генерала, выгнавшего ВСУ с курской земли

Президент России Владимир Путин подписал указы о новых назначениях в структуре Вооружённых сил. Генерал-полковник Валерий Солодчук стал заместителем министра обороны, а Андрей Иванаев возглавил Центральный военный округ. Кадровые решения были опубликованы пресс-службой Кремля 5 августа.

«Назначить генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем Министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Ранее Путин высоко оценил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука. Глава государства назвал военачальника одним из наиболее талантливых российских командиров. Напомним, Солодчук был назначен главой службы тыла.

Валерий Николаевич Солодчук — российский военачальник, генерал-полковник и Герой Российской Федерации (2025), родившийся 24 марта 1971 года в Астрахани. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба, командовал 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией и 36-й общевойсковой армией. С декабря 2024 года руководил группировкой «Курск», под его командованием освобождены Суджа и приграничные районы Курской области; с мая 2025-го — командующий войсками Центрального военного округа и группировкой «Центр». Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Кутузова, «За военные заслуги» и другими наградами.