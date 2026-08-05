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5 августа, 10:06

Путин назвал Солодчука одним из наиболее талантливых российских командиров

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук, назначенный новым руководителем служб тыла Минобороны, является одним из самых талантливых российских командиров. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством военного ведомства. По словам главы государства, теперь всё обеспечение армии будет сосредоточено в одних руках.

«Мы с Вами знакомы, уже знакомы хорошо, и, безусловно, Вы один из наиболее талантливых командиров сегодня», — сказал российский лидер.

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Напомним, Владимир Путин назначил Валерия Солодчука руководителем всех служб тыла Минобороны. Президент подчеркнул, что «в современных условиях — это тоже вполне боевая работа».

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Матвей Константинов
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