Путин назвал Солодчука одним из наиболее талантливых российских командиров

Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук, назначенный новым руководителем служб тыла Минобороны, является одним из самых талантливых российских командиров. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством военного ведомства. По словам главы государства, теперь всё обеспечение армии будет сосредоточено в одних руках.

«Мы с Вами знакомы, уже знакомы хорошо, и, безусловно, Вы один из наиболее талантливых командиров сегодня», — сказал российский лидер.

Напомним, Владимир Путин назначил Валерия Солодчука руководителем всех служб тыла Минобороны. Президент подчеркнул, что «в современных условиях — это тоже вполне боевая работа».