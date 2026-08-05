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5 августа, 09:46

Путин назначил командующего группировкой «Центр» Солодчука главой службы тыла

Обложка © Wikipedia / mil.ru

Обложка © Wikipedia / mil.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны объявил, что все службы тыла МО РФ будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.

«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях — это тоже боевая, вполне боевая работа», — отметил глава государства.

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Генерал-полковник Валерий Солодчук возглавил Центральный военный округ (ЦВО) и группировку «Центр» в зоне СВО в мае 2025 года. Ранее он командовал группировкой войск «Курск», освобождавшей Курскую область от ВСУ.

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Александра Вишнякова
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