Перестановки в Минобороны 5 августа: кто возглавил группировки «Центр» и «Восток», тыл и войска дронов Оглавление Путин сменил командующих группировками «Центр» и «Восток»: кто получил новые должности Какие перестановки произошли в Минобороны 5 августа Кто такой Валерий Солодчук Кто такой Андрей Иванаев Кто такой Пётр Болгарев Кто такой Денис Лямин Что известно о войсках беспилотных систем Почему Путин провёл перестановки Кто теперь командует группировками «Центр» и «Восток» Владимир Путин объявил о перестановках в Минобороны 5 августа 2026 года. Кто возглавил группировки «Центр» и «Восток», тыл и войска беспилотных систем. 5 августа, 11:06 Владимир Путин провёл кадровые перестановки в Минобороны. Обложка © Life.ru

Путин сменил командующих группировками «Центр» и «Восток»: кто получил новые должности

Президент России Владимир Путин 5 августа объявил о серии перестановок в руководстве Вооружённых сил. Новых командующих получили группировки войск «Центр» и «Восток», генерал-полковнику Валерию Солодчуку поручено возглавить объединённые службы тыла Минобороны, а генерал-полковник Денис Лямин назначен командующим войсками беспилотных систем.

Кадровые решения президент озвучил на встрече с руководством Министерства обороны и Генерального штаба, а также командующими и начальниками штабов группировок. Путин связал перестановки с совершенствованием структуры Вооружённых сил и опытом специальной военной операции.

Какие перестановки произошли в Минобороны 5 августа

Кадровые изменения затронули сразу четыре направления: Валерий Солодчук перешёл с должности командующего группировкой войск «Центр» на руководство объединёнными службами тыла Минобороны;

Андрей Иванаев, ранее командовавший группировкой войск «Восток», возглавил группировку «Центр»;

Пётр Болгарев назначен исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа и командующим группировкой «Восток»;

Денис Лямин, занимавший пост начальника штаба группировки «Центр», возглавил войска беспилотных систем.

Таким образом, речь идёт не об увольнении четырёх военачальников, а о последовательном перемещении действующих командиров на новые направления.

Кто такой Валерий Солодчук

Генерал-полковник Валерий Солодчук до перестановок командовал войсками Центрального военного округа и группировкой войск «Центр». В 2025 году ему присвоили звание Героя России.

Солодчук окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генерального штаба. Он проходил службу в Воздушно-десантных войсках, командовал 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией, а позднее возглавлял 36-ю общевойсковую армию Восточного военного округа.

Валерий Солодчук теперь руководит службами тыла Минобороны. Фото © ТАСС /Александр Казаков

Теперь Солодчуку поручено руководить объединёнными службами тыла Министерства обороны. Они отвечают за материальное обеспечение войск, перевозки, снабжение, ремонт и другие направления, от которых зависит выполнение боевых задач.

Во время встречи Путин назвал Солодчука одним из наиболее талантливых российских командиров и подчеркнул значение тылового обеспечения в современных условиях.

Кто такой Андрей Иванаев

Новым командующим группировкой войск «Центр» стал генерал-полковник Андрей Иванаев. До назначения он руководил группировкой «Восток» и войсками Восточного военного округа. В 2025 году Иванаев получил звание Героя России.

Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генерального штаба. Военную службу начинал командиром танкового взвода, а впоследствии руководил крупными соединениями и объединениями.

Андрей Иванаев — новый командующий группировкой «Центр». Фото © ТАСС /Владимир Гердо

Иванаев командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и выполнял задачи в Сирии, где возглавлял группировку российских войск «Евфрат».

Его перевод с «Востока» на «Центр» стал главным звеном кадровой цепочки. Путин поставил перед новым командующим задачу сохранить качество боевой работы группировки после смены руководства.

Кто такой Пётр Болгарев

Группировку войск «Восток» возглавил генерал-лейтенант Пётр Болгарев. Он также назначен исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

До повышения Болгарев занимал должность начальника штаба группировки «Восток» и работал вместе с Андреем Иванаевым. Он уже участвовал в управлении подразделениями, знаком с их структурой и текущими задачами.

Пётр Болгарев возглавил группировку «Восток». Фото © mil.ru

Ранее Болгарев занимал командные должности в общевойсковых соединениях. Воинское звание генерал-лейтенанта ему присвоили в 2023 году.

Назначение бывшего начальника штаба командующим позволяет сохранить преемственность управления группировкой. На новую должность пришёл офицер, который уже был включён в принятие оперативных решений на этом направлении.

Кто такой Денис Лямин

Генерал-полковник Денис Лямин назначен командующим войсками беспилотных систем. До этого он был начальником штаба группировки войск «Центр».

Денис Лямин назначен командующим войсками беспилотных систем. Фото © ТАСС/Александр Казаков

Лямин окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генерального штаба. В разные годы он командовал 201-й российской военной базой в Таджикистане и 90-й гвардейской танковой дивизией.

Позднее Лямин занимал должности командующего общевойсковой армией и начальника штаба Центрального военного округа. Он имеет опыт непосредственного командования воинскими соединениями и штабного управления крупной группировкой.

Путин назвал Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов в сфере беспилотных систем. Президент отметил, что для руководства новым направлением требовался человек, который уже зарекомендовал себя в этой работе.

Что известно о войсках беспилотных систем

Решение создать в России войска беспилотных систем было принято на фоне резкого роста роли дронов в современных боевых действиях. Их формирование должно объединить подразделения, использующие различные беспилотные комплексы. Беспилотные аппараты применяются для разведки, наблюдения, корректировки огня, нанесения ударов, доставки грузов и выполнения вспомогательных задач.

Назначение отдельного командующего означает, что беспилотные системы получают самостоятельную вертикаль управления внутри Вооружённых сил. Новым направлением будет руководить генерал, который до этого занимал одну из ключевых штабных должностей в группировке «Центр».

Почему Путин провёл перестановки

Путин не связывал кадровые решения с претензиями к работе военачальников. Все четыре генерала продолжили службу и получили новые либо более высокие должности.

Почему Путин провёл перестановки в Минобороны. Фото © ТАСС /Александр Казаков

Солодчуку доверили объединение служб тыла. Иванаев перешёл с командования группировкой «Восток» на руководство «Центром». Болгарев повысился с начальника штаба до командующего «Востоком». Лямин покинул штаб группировки «Центр», чтобы возглавить войска беспилотных систем.

Перестановки показывают, что руководство Вооружённых сил усиливает два отдельных направления — централизованное управление тыловым обеспечением и развитие беспилотных технологий.

При этом группировки «Центр» и «Восток» получили командующих, уже имеющих опыт управления войсками и знакомых с текущими задачами.

Кто теперь командует группировками «Центр» и «Восток»

После перестановок группировкой войск «Центр» командует генерал-полковник Андрей Иванаев.

Группировку войск «Восток» возглавил генерал-лейтенант Пётр Болгарев. Он также исполняет обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Бывший командующий «Центром» Валерий Солодчук руководит объединёнными службами тыла Минобороны, а прежний начальник штаба этой группировки Денис Лямин стал командующим войсками беспилотных систем.

После объявления кадровых решений руководство Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками доложили президенту об обстановке в зонах своей ответственности.