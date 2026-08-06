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6 августа, 14:34

Путин подписал указ, позволяющий приватизировать аэропорт Шереметьево

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий приватизировать московский аэропорт Шереметьево.

Правительству при этом он поручил использовать право государства на «золотую акцию», а при продаже акций аэропорта сохранить его основной вид деятельности, условия для модернизации его мощностей. Отдельно указано, что Шереметьево не отойдёт иностранным лицам, а также юрлицам, прямо или косвенно имеющим отношение к иностранцам.

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А в начале года аэропорт Шереметьево стал новым собственником воздушной гавани Домодедово по итогам проведённых торгов. Напомним, что Домодедово был выставлен на продажу по решению Арбитражного суда Московской области. В результате торгов пакет активов окончательно перешёл к структурам Шереметьево. Общую стоимость сделки оценили в сумму свыше 66,132 млрд рублей.

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Александра Вишнякова
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