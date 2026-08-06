Путин подписал указ, позволяющий приватизировать аэропорт Шереметьево

Правительству при этом он поручил использовать право государства на «золотую акцию», а при продаже акций аэропорта сохранить его основной вид деятельности, условия для модернизации его мощностей. Отдельно указано, что Шереметьево не отойдёт иностранным лицам, а также юрлицам, прямо или косвенно имеющим отношение к иностранцам.