Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ об обстановке под Добропольем

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым. Глава государства заслушал доклад о боевой обстановке на Добропольском направлении и поблагодарил личный состав за работу.

После завершения освобождения Курской области дивизия продолжает выполнять задачи в составе группировки войск «Центр». Именно её подразделения принимали участие в освобождении Красноармейска, Новоалександровки и Шевченко. На текущий момент гвардейцы пробиваются через территорию Донецкой Народной Республики.

За счёт применения новых способов ведения конфликта, совершенствования сил БПЛА дивизия ведёт боевые действия практически без остановки. По словам гвардии полковника, потери ВСУ на направлении составляют более шести тысяч военнослужащих, 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномётов, 210 единиц автомобильной техники. Взяты в плен 19 бойцов армии противника, отражена 71 контратака.

Заслушав доклад, глава государства поинтересовался настроением среди наших военнослужащих.

«Как вы в целом оцениваете настроение в войсках? Как ребята себя чувствуют? <...> Чего-то не хватает, может быть?», — спросил российский лидер.

В ответ комдив указал: подразделение «идёт в ногу со временем», в том числе в плане применения современных технологий. Задачи, которые ставятся командованием, реальны и достижимы. Президент подметил, что 76-я дивизия является легендарной, и поблагодарил подчинённых Шихабидова.

«Хочу пожелать вам успехов. Более того, на Добропольском направлении ваша дивизия действует в хорошем темпе... Хочу поблагодарить вас, ваших подчинённых и командиров. Передайте им самые лучшие слова благодарности», — завершил глава государства.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность в победе России по итогам СВО. В ходе встречи с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым президент согласился с его мнением, заявив, что это «бесспорно».