СК России возбудил дело о теракте после атаки дронов на Воронежскую область

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооружённых формирований на Воронежскую область», — говорится в сообщении.

Под ударами оказались исключительно мирные объекты. В результате налёта погиб один человек, несколько местных жителей получили ранения.

В СК подчеркнули, что данные действия являются очередными преступлениями против гражданского населения. Ведомство намерено провести полное и всестороннее расследование всех деталей произошедшего. Сотрудники СК установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению без исключения.