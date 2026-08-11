СК России возбудил дело о теракте после атаки дронов на Воронежскую область
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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооружённых формирований на Воронежскую область», — говорится в сообщении.
Под ударами оказались исключительно мирные объекты. В результате налёта погиб один человек, несколько местных жителей получили ранения.
В СК подчеркнули, что данные действия являются очередными преступлениями против гражданского населения. Ведомство намерено провести полное и всестороннее расследование всех деталей произошедшего. Сотрудники СК установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению без исключения.
Напомним, ПВО за ночь 11 августа перехватила 15 дронов ВСУ в Воронежской области. Обломки нескольких сбитых БПЛА привели к пожару на логистических объектах. Одно из возгораний уже удалось потушить.
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