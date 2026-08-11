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Регион
11 августа, 07:12

ПВО за ночь 11 августа перехватила 15 дронов ВСУ в Воронежской области

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

В Воронежской области российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников. Информацией делится в мессенджере Max губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью силами ПВО в небе над Воронежем и пятью районами региона обнаружено и уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в тексте сообщения.

Ранее поступала информация о возгорании двух складов в Воронежской области после атаки украинских БПЛА. Также в Новоусманском районе обломки сбитого дрона стали причиной гибели 49-летнего мужчины. Кроме того, пострадали два человека.

Пожар на складе под Воронежем после атаки БПЛА ликвидирован на 16 тыс. кв. м
Пожар на складе под Воронежем после атаки БПЛА ликвидирован на 16 тыс. кв. м

Напомним, силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 11 августа перехватили и уничтожили 396 украинских дронов над регионами страны. БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Владимирской, Оренбургской областей, Московского региона и Республики Крым.

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Татьяна Миссуми
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