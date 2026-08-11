Пожар на складе под Воронежем после атаки БПЛА ликвидирован на 16 тыс. кв. м
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В Воронежской области ликвидировали крупный пожар на складском объекте, возникшее после удара беспилотника. О ситуации сообщил губернатор Александр Гусев.
Площадь возгорания на первом объекте составила 16 тысяч квадратных метров. На втором складе борьба с онём продолжается. Пожарные смогли локализовать распространение пламени на территории в 75 тысяч квадратных метров.
Глава региона обратился к жителям с напоминанием о недопустимости публикаций в Сети снимков и видео последствий атаки. Особый запрет касается кадров с географической привязкой и работы систем противовоздушной обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что в Воронежской области из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись два склада. Минувшей ночью ПВО уничтожила над Воронежем и пятью районами 15 беспилотников. В Новоусманском районе обломки сбитого дрона смертельно ранили 49-летнего мужчину, находившегося на улице, — он умер в больнице. Ещё два мирных жителя получили ранения: один в момент атаки был на открытой территории, второй — на территории крупного логистического центра.
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