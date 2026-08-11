Пожар на складе под Воронежем после атаки БПЛА ликвидирован на 16 тыс. кв. м

В Воронежской области ликвидировали крупный пожар на складском объекте, возникшее после удара беспилотника. О ситуации сообщил губернатор Александр Гусев.

Площадь возгорания на первом объекте составила 16 тысяч квадратных метров. На втором складе борьба с онём продолжается. Пожарные смогли локализовать распространение пламени на территории в 75 тысяч квадратных метров.

Глава региона обратился к жителям с напоминанием о недопустимости публикаций в Сети снимков и видео последствий атаки. Особый запрет касается кадров с географической привязкой и работы систем противовоздушной обороны.