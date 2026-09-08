В Германии задержали серийного подрывника ЛЭП: он оказался экоактивистом

Полиция Германии задержала мужчину, которого подозревают в причастности к диверсиям на объектах электроснабжения. По данным FAZ, у него обнаружили взрывчатые вещества.

Задержание 48-летнего Даниэля Ф. произошло во время транспортной проверки в районе города Эшвайлер на западе страны. Ранее, 4 сентября, правоохранители провели обыск в квартире мужчины в Гевельсберге, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. В жилище полицейские обнаружили взрывчатые вещества.

Подозрения в отношении задержанного возникли на фоне серии атак на объекты энергетической инфраструктуры Германии. За последние несколько дней диверсии произошли сразу на нескольких электроподстанциях в разных частях страны. Схожим оказался и способ совершения атак: применялись пиротехнические ракеты и специальные пусковые устройства.

Основной целью, предположительно, было повреждение электрооборудования. В результате планировалось вызвать короткое замыкание и нарушить подачу электричества. Расследование продолжается, а задержанного проверяют на возможную причастность к совершённым диверсиям.

Напомним, в начале сентября 2026 года произошли атаки на электроподстанции в федеральных землях Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия и Саксония, на территории которой было обнаружено и обезврежено 21 такое устройство. Полиция задержала 48-летнего гражданина Германии Даниэля Ф., который в письме в СМИ взял на себя ответственность за атаки, мотивируя их протестом против производства энергии из ископаемого топлива. Помимо этих инцидентов, немецкие власти также расследуют другие случаи, включая предполагаемую подготовку диверсий с участием граждан Украины и кражу со взломом на подстанциях.