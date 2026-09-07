В центре Берлина вспыхнул пожар на электроподстанции

В ночь на понедельник в центре Берлина загорелась электроподстанция. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации газеты, пламя первоначально появилось на стройплощадке, расположенной на улице Биссингцайле. Оттуда огонь перекинулся на соседний энергообъект. Расчёты прибыли на вызов около двух часов ночи по местному времени. Причины случившегося выясняются, специалисты проводят проверку.

По предварительным сведениям, происшествие не отразилось на подаче электричества потребителям.

Ранее той же ночью полиция земли Северный Рейн — Вестфалия была вызвана на подстанцию в городе Везель. Поводом для визита стражей порядка стало отверстие, обнаруженное в ограждении. Результаты осмотра территории пока не раскрываются.

Этот инцидент произошёл на фоне недавних событий в других регионах ФРГ. На минувшей неделе власти зафиксировали минимум три случая с признаками диверсий на аналогичных объектах в Бранденбурге, Северном Рейне — Вестфалии и Саксонии.

Правоохранительные органы получили послание, автор которого взял на себя ответственность за эти преступления. Отправителем оказался житель города Гевельсберг по имени Даниэль Ф. В настоящий момент он объявлен в розыск.