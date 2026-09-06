В Германии нашли 12 взрывных устройств у ЛЭП

В восточной части Германии обнаружили 12 самодельных взрывных устройств, заложенных возле высоковольтных линий электропередачи. Находки сделали в Саксонии, сообщает DPA со ссылкой на полицию и прокуратуру.

Устройства нашли южнее подстанции Бервальде в районе Липпена и восточнее подстанции Грауштайн возле Шляйфе. Обе точки расположены в Лужицком буроугольном регионе неподалёку от границы с Бранденбургом.

По данным следствия, самодельные заряды предназначались для создания коротких замыканий и повреждения высоковольтной инфраструктуры. Специалисты земельного ведомства уголовной полиции обезвредили все обнаруженные устройства.

До повреждений электросетей дело не дошло, перебоев с энергоснабжением не возникло. Власти также заявили, что непосредственной угрозы для населения сейчас нет.

Следствие ведётся по статьям, связанным с попыткой вызвать взрыв, нарушить работу общественно значимых объектов и совершить антиконституционную диверсию. Правоохранители проверяют, связаны ли находки в Саксонии с недавними атаками на энергосети в Бранденбурге и Северном Рейне — Вестфалии.

В тех случаях злоумышленники с помощью самодельных пусковых устройств добивались коротких замыканий на линиях. В Бранденбурге и Северном Рейне — Вестфалии из-за атак пришлось временно остановить отдельные энергоблоки.

Ранее Life.ru рассказывал, что немецкая полиция получила письмо с признанием в диверсиях против энергетической инфраструктуры. Автор послания объяснял свои действия борьбой с использованием ископаемого топлива. До этого правоохранители обнаружили подозрительные пусковые устройства возле электроподстанций в нескольких регионах Германии.