Экоактивист отправил полиции ФРГ письмо с признанием в диверсиях и назвал мотив

Полиция Германии получила письмо с признанием в организации диверсий против объектов энергетической инфраструктуры в земле Северный Рейн — Вестфалия. Автор называет свой мотив — борьба с использованием ископаемого топлива в энергетике, сообщает Bild.

Ранее у электроподстанции в городе Дормаген правоохранители обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. До этого рядом с выведенной из строя подстанцией в Бергхайме нашли шесть пусковых установок. Следователи считают, что целью могла быть попытка нарушить работу электросети региона. В полученном письме неизвестный автор заявил о причастности к произошедшему.

«Полиция считает диверсией попытку вывести из строя электросеть Северного Рейна — Вестфалии. У следователей есть письменное признание в совершении преступления», — пишет Bild.

В послании также упоминались события вокруг подстанции ТЭС «Йеншвальде» в федеральной земле Бранденбург. По данным СМИ, экоактивист объяснил свои действия протестом против использования ископаемого топлива. При этом правоохранители пока не подтвердили, что составитель письма действительно связан с атаками. Расследование продолжается.