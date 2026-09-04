Экоактивист отправил полиции ФРГ письмо с признанием в диверсиях и назвал мотив
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Полиция Германии получила письмо с признанием в организации диверсий против объектов энергетической инфраструктуры в земле Северный Рейн — Вестфалия. Автор называет свой мотив — борьба с использованием ископаемого топлива в энергетике, сообщает Bild.
Ранее у электроподстанции в городе Дормаген правоохранители обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. До этого рядом с выведенной из строя подстанцией в Бергхайме нашли шесть пусковых установок. Следователи считают, что целью могла быть попытка нарушить работу электросети региона. В полученном письме неизвестный автор заявил о причастности к произошедшему.
«Полиция считает диверсией попытку вывести из строя электросеть Северного Рейна — Вестфалии. У следователей есть письменное признание в совершении преступления», — пишет Bild.
В послании также упоминались события вокруг подстанции ТЭС «Йеншвальде» в федеральной земле Бранденбург. По данным СМИ, экоактивист объяснил свои действия протестом против использования ископаемого топлива. При этом правоохранители пока не подтвердили, что составитель письма действительно связан с атаками. Расследование продолжается.
Напомним, в городе Бергхайм обнаружили шесть пусковых установок неподалёку от вышедшей из строя электроподстанции. Главный прокурор Ульрих Бремер, который возглавляет расследование инцидента, назвал обнаруженные установки «очень весомым доказательством совершения умышленного преступления». При этом, по данным СМИ, в Германии с начала 2026 года зарегистрировали 165 случаев предполагаемых диверсий на объектах инфраструктуры.
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