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Опубликовано 3 сентября, 03:59

Шесть пусковых установок обнаружены на территории подстанции на западе Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VGV MEDIA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VGV MEDIA

На западе Германии в городе Бергхайм полицейские обнаружили шесть пусковых установок неподалёку от вышедшей из строя электроподстанции. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные следствия.

«После перебоев на подстанции в Бергхайме под Кельном следователи обнаружили на месте шесть пусковых установок», — уточняет агентство.

Главный прокурор Ульрих Бремер, который возглавляет расследование инцидента, назвал обнаруженные установки «очень весомым доказательством совершения умышленного преступления». Устройства изучат на наличие ДНК-следов. Личности предполагаемых подозреваемых не уточняются.

Прокурор добавил, что следствие проверяет версию о связи происшествия в Бергхайме с нападением на подстанцию в Бранденбурге. Как сообщается, в обоих делах были выявлены схожие доказательства.

В Германии проверяют версию иностранной диверсии на электросетях под Кёльном
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Напомним, в Бранденбурге на востоке Германии неизвестные атаковали подстанцию Турно-Прейлак возле крупной буроугольной ТЭС в Йеншвальде. Огонь вёлся самодельными ракетами со взрывчаткой, одна из них попала в объект энергетики. Рядом со станцией сапёры обнаружили и обезвредили несколько самодельных устройств.

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Алена Пенчугина
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