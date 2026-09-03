Шесть пусковых установок обнаружены на территории подстанции на западе Германии

На западе Германии в городе Бергхайм полицейские обнаружили шесть пусковых установок неподалёку от вышедшей из строя электроподстанции. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные следствия.

«После перебоев на подстанции в Бергхайме под Кельном следователи обнаружили на месте шесть пусковых установок», — уточняет агентство.

Главный прокурор Ульрих Бремер, который возглавляет расследование инцидента, назвал обнаруженные установки «очень весомым доказательством совершения умышленного преступления». Устройства изучат на наличие ДНК-следов. Личности предполагаемых подозреваемых не уточняются.

Прокурор добавил, что следствие проверяет версию о связи происшествия в Бергхайме с нападением на подстанцию в Бранденбурге. Как сообщается, в обоих делах были выявлены схожие доказательства.

Напомним, в Бранденбурге на востоке Германии неизвестные атаковали подстанцию Турно-Прейлак возле крупной буроугольной ТЭС в Йеншвальде. Огонь вёлся самодельными ракетами со взрывчаткой, одна из них попала в объект энергетики. Рядом со станцией сапёры обнаружили и обезвредили несколько самодельных устройств.