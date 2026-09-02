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Опубликовано 2 сентября, 13:26

В Германии проверяют версию иностранной диверсии на электросетях под Кёльном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

На энергетическом объекте недалеко от Кёльна могли устроить диверсию, за которой стоит другое государство. Об этом рассказал журналистам министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль, чью пресс-конференцию показал телеканал NTV.

По словам министра, расследование только начинается, но уже понятно, что произошедшее не случайность.

«Есть подозрение, что имела место антиконституционная диверсия. Мы проверяем два направления — диверсия под контролем иностранного государства и левый экстремизм. Мы пока ничего из этого не можем исключать», — заявил Ройль. Он уточнил, что кто-то набросил кабель на воздушный контактный провод, из-за чего произошло замыкание.

ЧП случилось во вторник около 20:00 по местному времени (21:00 мск) в городе Бергхайм. Короткое замыкание вывело из строя несколько линий, однако на снабжении жителей это не отразилось. В компании Amprion, которой принадлежит подстанция, пояснили, что неполадка возникла рядом с объектом и затронула подводящие кабели. Свидетели рассказывали о ярких вспышках и хлопках, похожих на взрывы. За сутки это уже второй похожий случай.

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Напомним, Life.ru также писал про второе происшествие. В Бранденбурге на востоке Германии неизвестные атаковали подстанцию Турно-Прейлак возле крупной буроугольной ТЭС в Йеншвальде. По данным газеты Märkische Allgemeine Zeitung, огонь вёлся самодельными ракетами со взрывчаткой, одна из них попала в объект энергетики. Рядом со станцией сапёры обнаружили и обезвредили несколько самодельных устройств.

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Вероника Бакумченко
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