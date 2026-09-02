В Германии проверяют версию иностранной диверсии на электросетях под Кёльном

На энергетическом объекте недалеко от Кёльна могли устроить диверсию, за которой стоит другое государство. Об этом рассказал журналистам министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль, чью пресс-конференцию показал телеканал NTV.

По словам министра, расследование только начинается, но уже понятно, что произошедшее не случайность.

«Есть подозрение, что имела место антиконституционная диверсия. Мы проверяем два направления — диверсия под контролем иностранного государства и левый экстремизм. Мы пока ничего из этого не можем исключать», — заявил Ройль. Он уточнил, что кто-то набросил кабель на воздушный контактный провод, из-за чего произошло замыкание.

ЧП случилось во вторник около 20:00 по местному времени (21:00 мск) в городе Бергхайм. Короткое замыкание вывело из строя несколько линий, однако на снабжении жителей это не отразилось. В компании Amprion, которой принадлежит подстанция, пояснили, что неполадка возникла рядом с объектом и затронула подводящие кабели. Свидетели рассказывали о ярких вспышках и хлопках, похожих на взрывы. За сутки это уже второй похожий случай.

Напомним, Life.ru также писал про второе происшествие. В Бранденбурге на востоке Германии неизвестные атаковали подстанцию Турно-Прейлак возле крупной буроугольной ТЭС в Йеншвальде. По данным газеты Märkische Allgemeine Zeitung, огонь вёлся самодельными ракетами со взрывчаткой, одна из них попала в объект энергетики. Рядом со станцией сапёры обнаружили и обезвредили несколько самодельных устройств.