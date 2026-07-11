Радикалы подожгли кабели под Кельном — движение поездов встало, виновные уже похвастались

На западе Германии, на участке между Кельном и Дюссельдорфом, прервалось движение поездов из-за предполагаемого поджога на путях, а ответственность за него взяли на себя леворадикалы. Об этом рассказали агентство DPA и новостной портал Tagesschau.

В компании Deutsche Bahn, которая является владельцем железнодородной переправы, сообщили, что вечером 10 июля возле путей на этом отрезке начался пожар. Огонь повредил несколько сигнальных кабелей, и составы остановились. По предварительным данным, восстановительные работы продлятся минимум до конца 11 июля.

«Причиной пожара между Дюссельдорфом и Кельном мог стать акт диверсии», — говорится в сообщении агентства DPA.

Портал Tagesschau, ссылаясь на одну из политических платформ, добавил, что вину за возгорание на себя взяла леворадикальная группировка Kommando Angry Birds. Расследованием случившегося занялось управление государственной безопасности полиции Кельна. Причины и обстоятельства пока выясняются.

Незадолго до этого на Урале обвинение в диверсии предъявили 15-летнему подростку из Первоуральска. По версии Следственного комитета, в конце июня в соцсетях ему предложили деньги за задание в интересах другого государства. Молодой человек поджёг оборудование, которое отвечает за безопасность движения поездов на Свердловской железной дороге.