Масштабный сбой в Deutsche Bahn парализовал движение поездов в ФРГ
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Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов на всей территории Германии. Причиной стал масштабный сбой в системе цифровой железнодорожной радиосвязи GSMR, сообщили немецкие СМИ.
Представитель концерна пояснил, что в связи с техническим сбоем все составы временно остановлены на станциях. Технические специалисты работают над устранением неполадок. По некоторым данным, сбой затронул не только междугородние поезда — остановилась и городская электричка в Берлине. Информация о сроках восстановления движения пока не поступала. Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями на официальных ресурсах перевозчика.
«В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях. Наши техники усиленно работают над устранением причин сбоя», — приводятся слова представителя концерна.
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