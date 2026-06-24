Масштабный сбой в Deutsche Bahn парализовал движение поездов в ФРГ

Представитель концерна пояснил, что в связи с техническим сбоем все составы временно остановлены на станциях. Технические специалисты работают над устранением неполадок. По некоторым данным, сбой затронул не только междугородние поезда — остановилась и городская электричка в Берлине. Информация о сроках восстановления движения пока не поступала. Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями на официальных ресурсах перевозчика.