Хаос и трехчасовые задержки: Аэропорт Гамбург эвакуируют из-за подозрительного предмета
Bild: В аэропорту Гамбурга эвакуируют пассажиров из-за подозрительного предмета
Обложка © ТАСС / Marcus Brandt / DPA
Из международного аэропорта Гамбурга экстренно эвакуируют людей. Причиной стал некий подозрительный предмет, обнаруженный в зоне безопасности, передаёт газета Bild.
Покинуть стерильную зону заставили абсолютно всех. Даже те путешественники, кто уже сидел в креслах лайнеров и прошел предполётный досмотр, были вынуждены вернуться в терминал.
Обстановка в воздушной гавани крайне напряжённая. По данным издания, на месте царит хаос. К обследованию территории подключили не только федеральных полицейских, но и таможенников.
Из-за инцидента руководство воздушной гавани временно остановило все отправления. На данный момент задержки рейсов на вылет достигают примерно трёх часов.
Правоохранители пока не сообщают о характере угрозы. Специалисты проводят тщательный осмотр помещений, чтобы обезопасить пассажиров. О возобновлении работы аэропорта объявят дополнительно.
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