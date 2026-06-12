Хаос и трехчасовые задержки: Аэропорт Гамбург эвакуируют из-за подозрительного предмета

Из международного аэропорта Гамбурга экстренно эвакуируют людей. Причиной стал некий подозрительный предмет, обнаруженный в зоне безопасности, передаёт газета Bild.

Покинуть стерильную зону заставили абсолютно всех. Даже те путешественники, кто уже сидел в креслах лайнеров и прошел предполётный досмотр, были вынуждены вернуться в терминал.

Обстановка в воздушной гавани крайне напряжённая. По данным издания, на месте царит хаос. К обследованию территории подключили не только федеральных полицейских, но и таможенников.

Из-за инцидента руководство воздушной гавани временно остановило все отправления. На данный момент задержки рейсов на вылет достигают примерно трёх часов.

Правоохранители пока не сообщают о характере угрозы. Специалисты проводят тщательный осмотр помещений, чтобы обезопасить пассажиров. О возобновлении работы аэропорта объявят дополнительно.