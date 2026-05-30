Война на Ближнем Востоке
30 мая, 09:00

Аэропорт Мюнхена закрыли после сообщения о подозрительном летательном объекте

Обложка © ТАСС / IMAGO / Manfred Segerer

В Германии работа аэропорта Мюнхена полностью приостановлена после обнаружения в районе взлётно-посадочных полос подозрительного летательного объекта. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя федеральной полиции.

«Около 09:00 (10:00 мск — прим. Life.ru) пилоты заметили нечто подозрительное», — сказал представитель федеральной полиции Штефан Байер.

На месте развёрнута масштабная полицейская операция, территорию аэропорта обследуют многочисленные сотрудники правоохранительных органов.

Предварительно, речь может идти о беспилотнике, однако официального подтверждения этой версии пока нет. Периметр аэропорта сейчас тщательно проверяется, также уточняются возможные дополнительные сообщения о появлении дрона.

Для контроля ситуации задействован вертолёт, обеспечивающий наблюдение с воздуха. Возобновление работы аэропорта отложено на неопределённый срок, обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

Наиболее масштабная серия инцидентов с закрытием европейских аэропортов произошла в сентябре 2025 года. В ночь на 25 сентября неопознанные беспилотники обнаружили в районах аэропортов датских городов Ольборг, Эсбьерг и Сённерборг, а также над авиабазой Скридструп. В ту же ночь из-за дронов с ограничениями работал аэропорт Копенгагена, а также закрывался главный аэропорт Норвегии — Осло. 27 сентября аэропорт Амстердама Схипхол на 45 минут закрывал ВПП после доклада пилотов о неопознанном объекте, приблизившемся к лайнеру на 50 метров. Во всех случаях аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

Милена Скрипальщикова
