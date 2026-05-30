Аэропорт Мюнхена закрыли после сообщения о подозрительном летательном объекте

Предварительно, речь может идти о беспилотнике, однако официального подтверждения этой версии пока нет. Периметр аэропорта сейчас тщательно проверяется, также уточняются возможные дополнительные сообщения о появлении дрона.

Наиболее масштабная серия инцидентов с закрытием европейских аэропортов произошла в сентябре 2025 года. В ночь на 25 сентября неопознанные беспилотники обнаружили в районах аэропортов датских городов Ольборг, Эсбьерг и Сённерборг, а также над авиабазой Скридструп. В ту же ночь из-за дронов с ограничениями работал аэропорт Копенгагена, а также закрывался главный аэропорт Норвегии — Осло. 27 сентября аэропорт Амстердама Схипхол на 45 минут закрывал ВПП после доклада пилотов о неопознанном объекте, приблизившемся к лайнеру на 50 метров. Во всех случаях аэропорты возобновили работу в штатном режиме.