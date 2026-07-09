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9 июля, 07:44

На Урале 15-летний подросток стал фигурантом дела о диверсии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет РФ официально предъявил обвинение 15-летнему подростку из Первоуральска. Юношу подозревают в совершении диверсии на объекте инфраструктуры Свердловской железной дороги.

По версии следствия, в конце июня молодой человек получил предложение в социальных сетях. Неизвестный, действующий в интересах другой страны, пообещал несовершеннолетнему денежное вознаграждение за выполнение задания.

«Фигурант, находясь на перегоне станций "Подволошная – Первоуральск", совершил поджог железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов», — сообщили в профильном ведомстве.

Преступный умысел был реализован непосредственно на путях сообщения. Правоохранители пресекли противоправные действия сразу после совершения поджога, задержав исполнителя на месте.

В настоящий момент подозреваемый заключён под стражу. Следователи продолжают устанавливать цепочку заказчиков и все обстоятельства произошедшего инцидента.

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Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила серию спланированных атак, направленных против российской военной инфраструктуры и военнослужащих. По данным ведомства, готовились «беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Оксана Попова
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