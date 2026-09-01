Неизвестные атаковали самодельными ракетами крупнейшую электростанцию в Бранденбурге

В федеральной земле Бранденбург на востоке Германии неизвестные атаковали подстанцию Турно-Прейлак рядом с одной из крупнейших электростанций региона — буроугольной ТЭС в Йеншвальде. Информацию об инциденте опубликовала газета Märkische Allgemeine Zeitung, сославшись на собственные источники.

По предварительным данным, огонь вёлся с применением самодельных ракет, начинённых взрывчаткой. Одна из них попала в объект энергетической инфраструктуры.

Возле станции, работающей на угле, специалисты нашли несколько самодельных устройств. Сапёры их обезвредили.

Собеседники издания не исключают, что задачей злоумышленников был вывод подстанции из строя. Целью могло стать обесточивание блока E.

Оператор электросетей 50Hertz подтвердил повреждение нескольких линий. Это привело к кратковременному перебою в передаче энергии.

Другие детали инцидента пока не раскрываются. Информация о задержании причастных к атаке отсутствует.