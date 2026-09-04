Spiegel: В Германии с начала года зафиксировали 165 предполагаемых диверсий

В Германии с начала 2026 года зарегистрировали 165 случаев предполагаемых диверсий на объектах инфраструктуры. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на совместное расследование WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

Данные о количестве инцидентов были получены после анализа Федерального управления уголовной полиции Германии, проведённого в конце августа. Больше всего подобных случаев зафиксировали в Нижней Саксонии, Северном Рейне—Вестфалии и Баварии.

Власти ФРГ относят к саботажу умышленное вмешательство в экономические, научные, военные, охранные или политические процессы. В эту категорию могут входить повреждения линий электропередачи, железнодорожной инфраструктуры и поджоги.

Для сравнения, за весь 2025 год немецкие органы безопасности зарегистрировали 320 предполагаемых случаев диверсий.