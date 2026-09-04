Spiegel: В Германии с начала года зафиксировали 165 предполагаемых диверсий
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В Германии с начала 2026 года зарегистрировали 165 случаев предполагаемых диверсий на объектах инфраструктуры. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на совместное расследование WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.
Данные о количестве инцидентов были получены после анализа Федерального управления уголовной полиции Германии, проведённого в конце августа. Больше всего подобных случаев зафиксировали в Нижней Саксонии, Северном Рейне—Вестфалии и Баварии.
Власти ФРГ относят к саботажу умышленное вмешательство в экономические, научные, военные, охранные или политические процессы. В эту категорию могут входить повреждения линий электропередачи, железнодорожной инфраструктуры и поджоги.
Для сравнения, за весь 2025 год немецкие органы безопасности зарегистрировали 320 предполагаемых случаев диверсий.
Ранее на западе Германии в городе Бергхайм полицейские обнаружили шесть пусковых установок неподалёку от вышедшей из строя электроподстанции. Главный прокурор Ульрих Бремер, который возглавляет расследование инцидента, назвал обнаруженные установки «очень весомым доказательством совершения умышленного преступления». Устройства изучат на наличие ДНК-следов. Личности предполагаемых подозреваемых не уточняются. Напомним, в Бранденбурге на востоке Германии неизвестные атаковали подстанцию Турно-Прейлак возле крупной буроугольной ТЭС в Йеншвальде. Огонь вёлся самодельными ракетами со взрывчаткой, одна из них попала в объект энергетики.
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