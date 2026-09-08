В Саксонии нашли уже 21 пусковое устройство вблизи ЛЭП

Возле электрической подстанции неподалёку от немецкого города Шлайфе обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства. Об этом 7 сентября сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

Опасные предметы находились рядом с высоковольтными линиями электропередачи в Саксонии, примерно в 15 километрах от польской границы. С момента первых инцидентов на прошлой неделе в общей сложности нашли 21 устройство.

По подозрению в организации атак разыскивают 48-летнего климатического активиста. Его причастность устанавливают правоохранители.

Инциденты затронули несколько регионов Германии. Основные случаи зафиксированы в Бранденбурге, Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии.

До этого немецкая полиция получила письмо с признанием в диверсиях против энергетической инфраструктуры. Автор объяснял свои действия протестом против использования ископаемого топлива. В послании упоминались происшествия в Северном Рейне-Вестфалии и возле ТЭС «Йеншвальде» в Бранденбурге. На момент публикации связь отправителя с атаками ещё проверялась.