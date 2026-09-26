Телеканал Минобороны Украины прекратил вещание после ударов по дата-центрам

Телеканал Минобороны Украины «Армия.TV» прекратил вещание на фоне проблем в работе дата-центров Киева. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Ранее со сбоями столкнулись и другие украинские телеканалы. «Новости.Live» сообщил о временной остановке трансляции из-за перебоев в работе оборудования провайдеров связи, а у телеканала «Прямой» оказался недоступен сайт, сервер которого находился в одном из повреждённых дата-центров.

Всего под удары попали несколько крупных объектов цифровой инфраструктуры Киева, в том числе площадки United DC, New-Telco, Parkovyi, Datagroup и Cosmonova. Часть украинских операторов после повреждений начала переводить сервисы на резервные мощности.

Минобороны России ранее сообщило о поражении центра обработки данных Cosmonova. По данным ведомства, его мощности использовались в том числе для обеспечения мобильного интернета и поддержки системы спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.

На Украине также сообщали о проблемах с доступом к некоторым интернет-сервисам. Глава украинского МИД Андрей Сибига 23 сентября заявил об ударах по основным дата-центрам страны.

«Армия.TV» — военный телеканал Министерства обороны Украины, входящий в ведомственную медиасистему вместе с радио «Армия FM» и информагентством «АрмияInform». Канал специализируется на военной тематике: публикует репортажи с линии боевого соприкосновения, интервью с военнослужащими и представителями Минобороны, материалы о службе в ВСУ. В команде работают кадровые военные, мобилизованные и добровольцы, часть сотрудников имеет боевой опыт. Основными площадками «Армия.TV» являются цифровое телевидение и интернет.