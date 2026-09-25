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Регион
Опубликовано 25 сентября, 09:07

Не жалейте «Кинжалов»: ВС РФ открыли охоту на дата-центры по всей Украине

Военэксперт Дандыкин допустил расширение ударов по дата-центрам Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Удары по дата-центрам и объектам связи на Украине могут продолжиться и распространиться за пределы Киева, считает капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился с сайтом МК.Ru.

Издание связывает мнение эксперта с атаками 23–24 сентября на объекты в Киеве, которые, как утверждается в материале, использовались для передачи и обработки данных в интересах ВСУ. Речь идёт в том числе о дата-центрах и серверной инфраструктуре.

По мнению Дандыкина, нарушение каналов связи способно затруднить управление подразделениями и работу цифровых систем.

«Потеря связи равносильна поражению во время боевых действий», — заявил он.

Эксперт предположил, что аналогичные цели могут находиться и в других крупных городах Украины. В числе возможных направлений он назвал Харьков, Днепропетровск и западные регионы страны.

Дандыкин также считает, что эффект от подобных атак в перспективе может сказаться на управляемости украинских войск. Для поражения глубоко расположенных объектов он допустил применение высокоточного вооружения, включая «Кинжалы».

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Ранее Life.ru сообщал об ударе по дата-центру BeMobile в Киевской области, который, по данным Минобороны РФ, использовался для хранения, обработки и передачи информации в интересах ВСУ. Тогда же под удар попал логистический центр «Гостомель», связанный, по заявлению российского ведомства, с комплектующими для беспилотников.

Больше новостей о ходе боевых действий, подразделениях и ситуации на фронте — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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