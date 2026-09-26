ВС РФ вывели из строя поддерживавший Starlink дата-центр «Космонова» в Киеве

Российские военные поразили центр обработки данных «Космонова» в Киеве. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал работу мобильного интернета и поддерживал систему спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.

Удар по дата-центру нанесли минувшей ночью с помощью беспилотников, сообщили в военном ведомстве. ВС РФ также атаковали портовые и транспортные объекты, логистические комплексы и узлы связи, задействованные в снабжении украинской армии.