ВС РФ вывели из строя поддерживавший Starlink дата-центр «Космонова» в Киеве
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Российские военные поразили центр обработки данных «Космонова» в Киеве. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал работу мобильного интернета и поддерживал систему спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.
Удар по дата-центру нанесли минувшей ночью с помощью беспилотников, сообщили в военном ведомстве. ВС РФ также атаковали портовые и транспортные объекты, логистические комплексы и узлы связи, задействованные в снабжении украинской армии.
А 25 сентября на Украине сообщили о повреждении дата-центра телекоммуникационной компании DataGroup в Киеве. На фоне ударов по киевским дата-центрам о повреждении инфраструктуры ранее писали и другие местные интернет-провайдеры. Позже Минобороны подтвердило удар по дата-центру DataGroup в Киеве.
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