Дата-центр DataGroup повреждён в Киеве, сервисы перевели на резервные площадки

В Киеве в результате удара повреждён дата-центр телекоммуникационной компании DataGroup. Об этом сообщила пресс-служба компании. По её данным, сервисы продолжают работать за счёт заранее подготовленных резервных площадок.

«Сегодня в результате вражеской атаки был повреждён наш датацентр», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты компании оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры. На фоне ударов по киевским дата-центрам о повреждении инфраструктуры ранее сообщали и другие местные интернет-провайдеры. У некоторых пользователей возникали перебои с доступом в Сеть.

Ранее Life.ru писал, что сразу девять интернет-провайдеров Киева сообщили о повреждении своей инфраструктуры после ударов. В числе компаний, заявивших о проблемах, были «Домонет», Kievnet и Faust/Fast.net.