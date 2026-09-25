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Опубликовано 25 сентября, 13:53

Дата-центр DataGroup повреждён в Киеве, сервисы перевели на резервные площадки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

В Киеве в результате удара повреждён дата-центр телекоммуникационной компании DataGroup. Об этом сообщила пресс-служба компании. По её данным, сервисы продолжают работать за счёт заранее подготовленных резервных площадок.

«Сегодня в результате вражеской атаки был повреждён наш датацентр», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты компании оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры. На фоне ударов по киевским дата-центрам о повреждении инфраструктуры ранее сообщали и другие местные интернет-провайдеры. У некоторых пользователей возникали перебои с доступом в Сеть.

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Ранее Life.ru писал, что сразу девять интернет-провайдеров Киева сообщили о повреждении своей инфраструктуры после ударов. В числе компаний, заявивших о проблемах, были «Домонет», Kievnet и Faust/Fast.net.

Больше новостей о ходе боевых действий, подразделениях и ситуации на фронте — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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