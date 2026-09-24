Девять провайдеров за два дня: В Киеве сообщили о новых повреждениях дата-центров

Ещё три крупных интернет-провайдера Киева — «Домонет», Kievnet и Faust/Fast.net — сообщили о повреждении своей инфраструктуры после ударов по украинской столице. Вместе с компаниями, заявившими о проблемах ранее, число пострадавших интернет- и хостинг-провайдеров достигло девяти. У части жителей Киева сохраняются перебои с доступом в Сеть.

В «Домонете» сообщили о повреждении коммутационного оборудования и нескольких магистральных площадок, а также значительного количества магистрального кабеля. Технические специалисты начали восстановительные работы и рассчитывали вернуть стабильную связь к вечеру 24 сентября.

Kievnet заявил о повреждении одного из своих дата-центров, обеспечивавшего работу части сети. Из-за этого временные проблемы с интернетом возникли у абонентов в центральной части Киева. На собственном сайте компания указывает, что использует несколько технических площадок с дата-центрами в городе.

Faust/Fast.net также сообщил о частичном отсутствии сервисов после удара в Соломенском районе украинской столицы. По данным оператора, только за последние два дня серьёзные повреждения получили сразу несколько компаний телекоммуникационной отрасли.

Всего о повреждениях оборудования заявили «Домонет», «Паутина», Cityhost, Crazy Network, Etherlink, Faust, Kievnet, MiroHost и UTELS. У Etherlink повреждён основной узел сети, который компания намерена перенести на другую площадку. UTELS также сообщал о проблемах с дата-центром, где находилось его узловое оборудование.

Наиболее серьёзная ситуация сложилась у MiroHost. Основатель компании Александр Ольшанский заявил, что дата-центр, в котором располагались её мощности, уничтожен. При этом около 95% клиентов провайдера используют инфраструктуру за пределами Украины, поэтому для них сервисы продолжают работать штатно.

Украинский регулятор связи сообщил, что компании постепенно завершают аварийно-восстановительные работы. Это уже второй день подряд, когда в Киеве фиксируют проблемы с цифровой инфраструктурой: повреждения дата-центров и сетевого оборудования отмечались и после ударов 23 сентября.

Российское Минобороны 23 сентября заявляло об ударах беспилотниками по центрам обработки данных, логистическим и складским терминалам, которые использовались для обеспечения деятельности ВСУ. После серии ударов в центре Киева возникли перебои с интернетом.