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Опубликовано 24 сентября, 06:52

ВС РФ направили ракеты на «Пегас Армс» и цех по сборке дронов «Хорнет» в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Российские военные в ночь на 24 сентября нанесли массированный удар по предприятиям, выпускающим беспилотники, а также объектам связи, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Одной из целей, по данным ведомства, стал производственный цех компании «Пегас Армс» в Киеве. На предприятии, как утверждают российские военные, изготавливали и хранили дроны большой и средней дальности, в том числе самолётного типа. Также был поражён объект компании «Элемент ЮА», который, по заявлению Минобороны РФ, занимался производством комплектующих для ударных БПЛА средней дальности типа «Хорнет» (Hornet).

Для атаки применялись высокоточное вооружение наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Минобороны заявило о поражении объектов, обеспечивающих производство и снабжение украинских войск.

На предприятии в Динском районе Кубани потушили пожар от падения обломков БПЛА
На предприятии в Динском районе Кубани потушили пожар от падения обломков БПЛА

Ранее Life.ru сообщал о групповых ударах российских войск по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины . По сведениям Минобороны, 23 сентября под удар попали склады комплектующих для БПЛА в Киевской области, предприятие «Туканс» и объекты военной логистики в Одесской области.

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Владимир Озеров
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