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Опубликовано 24 сентября, 06:11

На предприятии в Динском районе Кубани потушили пожар от падения обломков БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Пожар на предприятии в Динском районе Краснодарского края, возникший после падения обломков украинского беспилотника, удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

К настоящему моменту открытое горение полностью ликвидировано. Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 40 беспилотников над рядом российских регионов в течение ночи. В Краснодарском крае также работали силы противовоздушной обороны. Там на предприятии произошёл пожар после падения фрагментов БПЛА.

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Андрей Бражников
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