На предприятии в Динском районе Кубани потушили пожар от падения обломков БПЛА
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Пожар на предприятии в Динском районе Краснодарского края, возникший после падения обломков украинского беспилотника, удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
К настоящему моменту открытое горение полностью ликвидировано. Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 40 беспилотников над рядом российских регионов в течение ночи. В Краснодарском крае также работали силы противовоздушной обороны. Там на предприятии произошёл пожар после падения фрагментов БПЛА.
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