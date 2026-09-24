На предприятии в Динском районе Кубани потушили пожар от падения обломков БПЛА

Пожар на предприятии в Динском районе Краснодарского края, возникший после падения обломков украинского беспилотника, удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

К настоящему моменту открытое горение полностью ликвидировано. Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 40 беспилотников над рядом российских регионов в течение ночи. В Краснодарском крае также работали силы противовоздушной обороны. Там на предприятии произошёл пожар после падения фрагментов БПЛА.