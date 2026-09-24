Обломки дрона подожгли предприятие на Кубани: на тушение бросили 50 человек
В Динском районе Кубани обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии
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На территории предприятия в Динском районе Краснодарского края вспыхнул пожар после падения фрагментов беспилотника. Об этом сообщил региональный оперативный штаб, уточнив, что в результате происшествия никто не пострадал.
К ликвидации возгорания привлекли 50 специалистов и 15 единиц техники. На месте работают в том числе подразделения МЧС России.
Ранее Life.ru сообщал об аналогичном происшествии в Новороссийске. 17 сентября обломки дрона спровоцировали пожар на промышленной площадке. Огонь удалось оперативно потушить, обошлось без пострадавших. А до этого Life.ru сообщал о крупном пожаре на НПЗ «Славянск-ЭКО» в Краснодарском крае после атаки беспилотников. Возгорание началось 13 сентября, а полностью справиться с огнём спасателям удалось лишь спустя четыре сутки.
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