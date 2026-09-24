В частях ВСУ в Сумской области участились случаи заражения листериозом

В подразделениях ВСУ в Сумской области участились случаи заражения листериозом — тяжёлой бактериальной инфекцией. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах, отметив, что среди заболевших есть случаи с летальным исходом.

По данным собеседника агентства, военнослужащие могли приносить инфекцию с позиций, где они длительное время находятся в сложных условиях.

«В подразделениях ВСУ в Сумской области участились случаи листериоза — тяжёлого бактериального инфекционного заболевания», — заявил представитель силовых структур.

Он добавил, что заболевание фиксируется у военных, которые возвращаются с позиций после нескольких месяцев пребывания там. По его словам, зафиксированы случаи, когда инфекция привела к смерти.

Листериоз вызывают бактерии рода Listeria. Инфекция может поражать как людей, так и животных, а её течение бывает разным — от отсутствия выраженных симптомов до тяжёлых форм с высоким риском осложнений у людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее российские военные сообщили об изменении ситуации на одном из направлений в Харьковской области. В Минобороны РФ заявили о продвижении подразделений группировки войск «Север» и установлении контроля над несколькими населёнными пунктами. Военное ведомство также сообщило о расширении зоны контроля российских подразделений в регионе.