Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили всего 40 украинских беспилотников самолётного типа, что более чем в 10 раз меньше, чем днём ранее, — в ночь на 23 сентября было сбито 514 дронов. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 20:00 23 сентября до 08:00 24 сентября. Беспилотники ВСУ были уничтожены силами ПВО над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

К слову, сейчас Владимир Зеленский находится в Нью-Йорке, где принимает участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита украинский президент провёл встречи с рядом зарубежных лидеров, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Политики должны были обсудить энергетическое перемирие Москвы и Киева. По данным СМИ, Зеленский не получил от Трампа конкретного ответа на просьбу о дополнительных ракетах для Patriot.