Админстроения нефтебазы повреждены в Ростовской области из-за атаки БПЛА
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Административные строения нефтебазы повреждены в Кагальницком районе Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, туда упали обломки сбитых дронов. Пострадавших и возгорания нет. На месте работают спецслужбы.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах», — уточнил Слюсарь.
Ранее Life.ru рассказывал, что за минувшие сутки 23 сентября системы ПВО России сбили 35 украинских дронов над территорией семи регионов и Чёрным морем.
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