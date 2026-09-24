Админстроения нефтебазы повреждены в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Административные строения нефтебазы повреждены в Кагальницком районе Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, туда упали обломки сбитых дронов. Пострадавших и возгорания нет. На месте работают спецслужбы.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах», — уточнил Слюсарь.

Ранее Life.ru рассказывал, что за минувшие сутки 23 сентября системы ПВО России сбили 35 украинских дронов над территорией семи регионов и Чёрным морем.