Трамп предложит Зеленскому энергетическое перемирие с Россией на встрече в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины. Этот вопрос станет одной из тем их встречи 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам главы американской дипломатии, Вашингтон выступает за мораторий, при котором не подвергались бы атакам ни украинская энергетическая инфраструктура, ни российские объекты и поставки энергоресурсов.

«Мы считаем, что это была бы отличная идея — перемирие в том, что касается ударов по энергетической инфраструктуре», — заявил Рубио в интервью Fox News.

При этом госсекретарь подчеркнул, что Соединённые Штаты пока лишь намерены предложить такой вариант. Для его реализации потребуется согласие обеих сторон конфликта.

Трамп ранее уже публично призвал Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, связанным с производством дизельного топлива. 13 сентября американский президент заявил, что такие атаки усугубляют дефицит топлива на мировом рынке, и сообщил, что обсуждал этот вопрос с Зеленским.

Сам Зеленский позднее заявил, что Киев готов отказаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре при условии взаимного прекращения атак на украинские энергетические и другие критически важные объекты.

Идея частичного моратория уже обсуждалась Москвой, Вашингтоном и Киевом ранее. В марте 2025 года США сообщали о достигнутой в ходе контактов с Россией и Украиной договорённости двигаться к прекращению ударов по энергетическим объектам, однако стороны впоследствии по-разному оценивали соблюдение этих договорённостей.

Встреча Трампа и Зеленского назначена на 22 сентября в Нью-Йорке. Согласно рабочему графику американского президента, переговоры должны начаться в 13:15 по местному времени, или в 20:15 мск.