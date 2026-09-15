Киев может согласиться прекратить удары по российским энергообъектам из-за собственной неготовности к отопительному сезону. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил NEWS.ru, что огромные проблемы в украинской энергетике вынуждают власти менять тактику ведения боевых действий, чтобы избежать полного блэкаута с наступлением первых холодов.

По словам эксперта, критическое состояние отрасли уже признал новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Если бы Киев продолжил атаки на российские НПЗ и склады маркетплейсов, Россия бы ответила ударами возмездия по украинской инфраструктуре. Чтобы не получить разрушительные последствия прямо перед началом отопительного сезона, украинская сторона может пойти на фактическое энергетическое перемирие, опасаясь худших сценариев.

Важную роль в смене тактики играет позиция США. Самонкин отметил, что президент Дональд Трамп осознаёт риски эскалации и стремится стабилизировать ситуацию для запуска нового переговорного процесса с участием РФ и Украины до конца 2026 года. Политолог считает, что Трамп понимает: при продолжении ударов «от Украины живого места не останется», поэтому Вашингтон активно давит на Киев, и «у Зеленского наконец-то сработали тормоза».

Напомним, ранее Трамп заявил, что Украина и Россия согласились взаимно отказаться от ударов по энергетическим объектам. Американский лидер не сообщил, когда такая договорённость должна вступить в силу и какие именно объекты она охватывает. Зеленский же уклонился от подтверждения «энергетического перемирия» с РФ. Вместо этого бывший комик заявил о готовности Украины пойти на такой шаг при условии аналогичных действий со стороны Москвы.