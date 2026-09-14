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Опубликовано 14 сентября, 10:44

«Надо приветствовать»: В Совфеде оценили призыв Трампа прекратить удары по инфраструктуре РФ

Сенатор Карасин приветствовал призыв Трампа прекратить удары по энергетике РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Призыв президента США Дональда Трампа прекратить удары по российской топливной инфраструктуре окажет воздействие на Владимира Зеленского и европейских лидеров. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, это повлияет на тех, кто поддерживает атаки и снабжает Киев всем необходимым для их продолжения.

«Если говорить кратко, не переоценивая значение подобного заявления, надо его приветствовать», — заявил сенатор в беседе с «Газетой.ru».

При этом Карасин предостерег от масштабных геополитических выводов. Он подчеркнул, что не стоит делать далеко идущих прогнозов из призыва американского лидера.

Песков поддержал призыв Трампа к Зеленскому о прекращении ударов по объектам РФ
Песков поддержал призыв Трампа к Зеленскому о прекращении ударов по объектам РФ

Напомним, ранее Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по производству дизтоплива в РФ. По словам лидера США, он уже обсуждал эту тему с экс-комиком. Трамп утверждает, что проблемы на рынке дизельного топлива связаны прежде всего с происходящим между Россией и Украиной, а не с ситуацией на Ближнем Востоке.

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Дарья Нарыкова
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