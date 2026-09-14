«Надо приветствовать»: В Совфеде оценили призыв Трампа прекратить удары по инфраструктуре РФ

Призыв президента США Дональда Трампа прекратить удары по российской топливной инфраструктуре окажет воздействие на Владимира Зеленского и европейских лидеров. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, это повлияет на тех, кто поддерживает атаки и снабжает Киев всем необходимым для их продолжения.

«Если говорить кратко, не переоценивая значение подобного заявления, надо его приветствовать», — заявил сенатор в беседе с «Газетой.ru».

При этом Карасин предостерег от масштабных геополитических выводов. Он подчеркнул, что не стоит делать далеко идущих прогнозов из призыва американского лидера.

Напомним, ранее Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по производству дизтоплива в РФ. По словам лидера США, он уже обсуждал эту тему с экс-комиком. Трамп утверждает, что проблемы на рынке дизельного топлива связаны прежде всего с происходящим между Россией и Украиной, а не с ситуацией на Ближнем Востоке.