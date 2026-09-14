Песков поддержал призыв Трампа к Зеленскому о прекращении ударов по объектам РФ
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призывы к Киеву прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре.
Журналисты поинтересовались мнением официальной Москвы о просьбе Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому отказаться от налётов на предприятия по выпуску дизеля. Представителей прессы также волновало, пойдёт ли Россия на встречный мораторий в отношении украинского экономического сектора в случае согласия оппонентов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков разделил прозвучавший запрос на две части, категорически отказавшись рассуждать об ответных обязательствах Москвы.
«На вторую часть не отвечу. По первой — можно только приветствовать призывы к Украине прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре», — констатировал официальный представитель главы государства.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на НПЗ осталось провести всего 10% ремонтных работ. Глава государства подчеркнул, что восстановительные процессы на предприятиях идут достаточно высокими темпами. Он добавил, что у руководства компаний присутствует необходимое чувство ответственности за порученное дело.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.