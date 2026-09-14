Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября, 10:33

Песков поддержал призыв Трампа к Зеленскому о прекращении ударов по объектам РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призывы к Киеву прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре.

Журналисты поинтересовались мнением официальной Москвы о просьбе Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому отказаться от налётов на предприятия по выпуску дизеля. Представителей прессы также волновало, пойдёт ли Россия на встречный мораторий в отношении украинского экономического сектора в случае согласия оппонентов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков разделил прозвучавший запрос на две части, категорически отказавшись рассуждать об ответных обязательствах Москвы.

«На вторую часть не отвечу. По первой — можно только приветствовать призывы к Украине прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре», — констатировал официальный представитель главы государства.

Трамп связал рост цен на дизель с ударами Украины по объектам России
Трамп связал рост цен на дизель с ударами Украины по объектам России

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на НПЗ осталось провести всего 10% ремонтных работ. Глава государства подчеркнул, что восстановительные процессы на предприятиях идут достаточно высокими темпами. Он добавил, что у руководства компаний присутствует необходимое чувство ответственности за порученное дело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar