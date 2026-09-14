Зеленский уклонился от подтверждения «энергетического перемирия» с Россией

Владимир Зеленский прямо не подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киев уже согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Вместо этого он заявил о готовности Украины пойти на такой шаг при условии аналогичных действий со стороны России.

«Если партнёры готовы обеспечить реальное стремление России не наносить удары по нашей электросети, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что не уверен в заинтересованности российской стороны в соблюдении возможных договорённостей.

Ранее Трамп заявил, что Украина и Россия согласились взаимно отказаться от ударов по энергетическим объектам. Американский лидер не сообщил, когда такая договорённость должна вступить в силу и какие именно объекты она охватывает.

Накануне Трамп отдельно призывал Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Президент США связал атаки на топливную инфраструктуру с дефицитом дизельного топлива и ростом цен на него.