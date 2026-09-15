«Мы на стороне мирных решений»: В Кремле назвали хорошей идею энергетического перемирия
Песков: Москва положительно оценила предложение об энергоперемирии
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Москва считает инициативу об энергетическом перемирии хорошей идеей и поддерживает мирные способы урегулирования. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом считаем это очень хорошей идеей, инициативой, мы в контакте с США. Мы всегда на стороне мирных решений», — сказал Песков.
Накануне президент США Трамп объявил о согласии России и Украины не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Американский лидер утверждал, что обе стороны поддержали взаимное прекращение таких атак. При этом позже Зеленский не подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киев уже согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Вместо этого он заявил о готовности Украины пойти на такой шаг при условии аналогичных действий со стороны России.
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