«Мы на стороне мирных решений»: В Кремле назвали хорошей идею энергетического перемирия

Москва считает инициативу об энергетическом перемирии хорошей идеей и поддерживает мирные способы урегулирования. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом считаем это очень хорошей идеей, инициативой, мы в контакте с США. Мы всегда на стороне мирных решений», — сказал Песков.