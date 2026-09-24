Кровь россиян не прощают: 282 «Герани» и «Цирконы» выжгли ВПК Киева, пока Зеленский клянчил Patriot в Нью-Йорке Оглавление Киев: уничтожены производства БПЛА и рушится связь Одесская область: горят склады и корабли БПЛА упал в Румынии: украинская провокация или проверка НАТО Зеленский ищет перехватчики в Нью-Йорке: проблем с ПВО всё больше ВС РФ с помощью беспилотников и ракет в ночь на 24 сентября закрыли на Украине несколько военных заводов и телекоммуникационных компаний. В это же время Зеленский прятался в США. Подробно — в материале Life.ru. Пока Зеленский жаловался Рютте, «Искандеры» жгли Одессу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия России второй раз за текущую неделю нанесла массированный удар по объектам на Украине, используемым в военных целях. Воздушные силы противника сообщают, что ВС РФ применили 282 БПЛА, в том числе реактивные «Герани», а также ракеты «Циркон», «Искандер» и С-400.

— Вразумляющие доводы спускаем сверху-вниз, — прокомментировали минувшую атаку в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вероятно, украинское ПВО получило перехватчики, так как часть воздушных целей были уничтожены. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что использовали дефицитные ракеты по ложным целям.

— «Обманки» свою роль выполнили и нейтрализовали робкие попытки киевских «противоракетчиков» вернуться на поле боя, — пишет Подоляка.

Киев: уничтожены производства БПЛА и рушится связь

По данным МО РФ, в Киеве поражено предприятие, занимающееся выпуском комплектующих для БПЛА. Здесь также подготавливали НРТК. Ещё один удар пришёлся по цеху компании ООО «ПЕГАС АРМС». Фирма занималась выпуском беспилотников. ООО «Элемент ЮА», производящая детали для дронов «Хорнет», лишилась своих мощностей в результате атаки. Получил повреждения и транспортно-логистический центр, где хранили и распределяли БПЛА.

— Адреса знакомые. «Элемент ЮА» уже получал 8 сентября, в первую ночь после паузы в ударах по Киеву. «Пегас Армс» — 17, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Отдельным пунктом стоят телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый». В российском оборонном ведомстве заявили, что компании предоставляли услуги связи и вычислительные мощности украинским войскам. Такие удары скажутся не только на ВСУ.

— Да, у нас будут проблемы со связью. Они будут хотя бы потому, что просто физически надо переключить с одной точки присутствия в другую. Плюс, когда дизбалансируется система, когда весь трафик из одной точки уходит в другую, забиваются каналы связи, начинаются сбои. Ну, плюс физически уничтожаются серверы, — рассказал представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков.

Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил ещё об одном ударе в Киеве. По его информации, попало по ТЭЦ-4. В результате атаки часть украинской столицы осталась без света.

Армия России поразила цели в Киеве. Видео © Telegram / shot

Одесская область: горят склады и корабли

В Одессе атакованы два логистических центра. Здесь хранили и далее распределяли по адресатам военные грузы и товары двойного назначения. Приходили они из Европы.

В Чёрном море поражён танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы в Ильичёвск (Черноморск).

БПЛА упал в Румынии: украинская провокация или проверка НАТО

В Румынии разбился неизвестный БПЛА. Он упал в районе, граничащем с Черновицкой областью. Инцидент произошёл вблизи города Солка. Пострадавших нет. Известно, что за беспилотником следили румынские истребители F-16.

— Воздушная цель находилась в национальном воздушном пространстве около четырёх минут, — сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.

Доподлинно не известно, кому именно принадлежал БПЛА. Украина обладает летательными аппаратами, которые аналогичны по конструкции тем, что применяет Россия, поэтому возможна украинская провокация.

Зеленский ищет перехватчики в Нью-Йорке: проблем с ПВО всё больше

На Владимире Зеленском атака ВС РФ никак не сказалась. Он в этот момент находился в Нью-Йорке, где проводил встречи с американскими конгрессменами и генсеком НАТО Марком Рютте.

— Сейчас у Соединённых Штатов есть возможность сильно отреагировать. Нужны перехватчики баллистики для защиты жизни. Следует реализовать санкции против России и тех, кто помогает ей зарабатывать, — написал Зеленский после переговоров с парламентариями США.

По итогам разговора с Рютте, руководитель Украины пожаловался на проблемы с ПВО. Противник не может сбивать реактивные ракеты, а также баллистические ракеты. Особо Зеленский нуждается в перехватчиках для ЗРК «Patriot». Их Рютте готов искать, но как показывает практика, Украина получает всего несколько ракет, которых уже нет после очередного удара возмездия.

Авторы Даниил Черных