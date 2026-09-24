В центре Киева перестал работать интернет

В центре Киева пропало интернет соединение, передаёт «24 канал». У каких именно операторов наблюдаются сбои, неизвестно.

Проблемы со связью фиксируются на фоне сообщений об очередных ударах ВС РФ по дата-центрам. Украинские СМИ уже сообщают о риске серьёзного удорожания связи в Незалежной.

Напомним, минувшая ночь выдалась для Киева особенно шумной. В столице Украины звучали множественные взрывы, среди целей — объекты оборонной промышленности и цех по сборке БПЛА.