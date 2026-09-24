Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 09:27

В центре Киева перестал работать интернет

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

В центре Киева пропало интернет соединение, передаёт «24 канал». У каких именно операторов наблюдаются сбои, неизвестно.

Проблемы со связью фиксируются на фоне сообщений об очередных ударах ВС РФ по дата-центрам. Украинские СМИ уже сообщают о риске серьёзного удорожания связи в Незалежной.

На предприятии в Динском районе Кубани потушили пожар от падения обломков БПЛА
На предприятии в Динском районе Кубани потушили пожар от падения обломков БПЛА

Напомним, минувшая ночь выдалась для Киева особенно шумной. В столице Украины звучали множественные взрывы, среди целей — объекты оборонной промышленности и цех по сборке БПЛА.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar