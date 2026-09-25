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Регион
Опубликовано 25 сентября, 14:42

Минобороны подтвердило удар по дата-центру DataGroup в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Российские войска поразили дата-центр DataGroup в Киеве, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, объект обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных в интересах украинской армии.

Девять провайдеров за два дня: В Киеве сообщили о новых повреждениях дата-центров
Девять провайдеров за два дня: В Киеве сообщили о новых повреждениях дата-центров

Напомним, ранее 25 сентября на Украине сообщили о повреждении дата-центра телекоммуникационной компании DataGroup в Киеве. На фоне ударов по киевским дата-центрам о повреждении инфраструктуры ранее сообщали и другие местные интернет-провайдеры.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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