Украинские телеканалы столкнулись со сбоями после взрывов в дата-центрах

Как минимум два украинских телеканала столкнулись с проблемами в работе после взрывов на оборудовании дата-центров и провайдеров связи в Киеве. Об этом сообщили сами вещатели.

«Новости.Live» заявил о сбое вещания из-за проблем с оборудованием столичных провайдеров. В редакции отметили, что часть сервисов работает с перебоями, а полноценную трансляцию планируют восстановить после стабилизации сигнала.

«Из-за многочисленных взрывов на оборудовании провайдеров связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями, что затронуло и нашу трансляцию», — говорится в сообщении телеканала.

О проблемах сообщил и телеканал «Прямой». Его сайт оказался недоступен, поскольку сервер размещался в одном из повреждённых дата-центров.

Проблемы с цифровой инфраструктурой Киева наблюдаются уже несколько дней. Ранее о повреждениях заявили девять интернет- и хостинг-провайдеров, среди которых «Домонет», Kievnet, Faust/Fast.net, Cityhost, MiroHost и UTELS. У некоторых компаний пострадали основные сетевые узлы, а часть сервисов пришлось переносить на резервные площадки.

Ранее Life.ru писал, что в Киеве был повреждён дата-центр телекоммуникационной компании DataGroup. Компания перевела сервисы на заранее подготовленные резервные площадки и приступила к восстановлению инфраструктуры.

Минобороны РФ также сообщило о поражении в Киеве центра обработки данных «Космонова». По данным российского военного ведомства, объект обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.