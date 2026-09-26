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Опубликовано 26 сентября, 20:42

Воздушную тревогу в Киеве объявили девятый раз за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giovanni Cancemi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giovanni Cancemi

В Киеве объявили воздушную тревогу в девятый раз с начала суток. Об этом свидетельствует ресурс оповещения населения Украины.

Предупреждение также действует ещё в шести областях страны. На фоне тревоги «Общественное. Новости» сообщило о новом взрыве в столице. Ранее в течение суток сообщения о взрывах в Киеве появлялись несколько раз.

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Ранее в Киеве возникли массовые проблемы с приёмом сигнала телеканалов, в том числе через платформы интернет-телевидения. Среди каналов, на которые поступают жалобы, называют «СТБ», ICTV, «1+1» и «К1». Сообщения касаются сервисов, через которые зрители смотрят телеэфир онлайн, в том числе платформы Megogo.

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