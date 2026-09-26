Воздушную тревогу в Киеве объявили девятый раз за сутки

В Киеве объявили воздушную тревогу в девятый раз с начала суток. Об этом свидетельствует ресурс оповещения населения Украины.

Предупреждение также действует ещё в шести областях страны. На фоне тревоги «Общественное. Новости» сообщило о новом взрыве в столице. Ранее в течение суток сообщения о взрывах в Киеве появлялись несколько раз.

Ранее в Киеве возникли массовые проблемы с приёмом сигнала телеканалов, в том числе через платформы интернет-телевидения. Среди каналов, на которые поступают жалобы, называют «СТБ», ICTV, «1+1» и «К1». Сообщения касаются сервисов, через которые зрители смотрят телеэфир онлайн, в том числе платформы Megogo.