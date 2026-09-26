На Украине сообщили о массовых сбоях телевещания в Киеве

В Киеве возникли массовые проблемы с приёмом сигнала телеканалов, в том числе через платформы интернет-телевидения. Об этом сообщает издание «Страна».

Среди каналов, на которые поступают жалобы, называют «СТБ», ICTV, «1+1» и «К1». Сообщения касаются сервисов, через которые зрители смотрят телеэфир онлайн, в том числе платформы Megogo.

Ранее в Киеве после российских ударов по центрам обработки данных возникали перебои в работе телевидения и интернет-сервисов. Вещание приостанавливали «Новости. LIVE», «Мы — Украина+», «Общественное. Новости» и «Армия TV»; сообщалось также о проблемах с доступом к YouTube и другим видеоплатформам. Минобороны РФ заявило о поражении дата-центра «Космонова», который, по данным ведомства, обеспечивал мобильный интернет и поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. Собеседник ТАСС в российских силовых структурах утверждал, что из строя выведено около четверти украинских объектов, связанных с интернет-связью и поддержкой Starlink для ВСУ.