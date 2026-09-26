Дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после удара ВС РФ

Дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после атаки, сообщили в компании. Сейчас специалисты занимаются переносом данных и восстановлением инфраструктуры.

В Cosmonova не раскрыли подробности о характере повреждений и сроках полного возвращения сервисов.

Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении в Киеве центра обработки данных Cosmonova. Объект использовался для обеспечения работы мобильного интернета и поддержки системы спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ. Удар был нанесён в ночное время с помощью беспилотников.

А сегодня стало известно, что вещание телеканала «Армия.TV», принадлежащего Минобороны Украины, остановлено. Сбои затронули и другие каналы. «Новости.Live» временно прекратил трансляцию — подвело оборудование провайдеров связи. Сайт «Прямого» перестал открываться: его сервер стоял в одном из повреждённых дата-центров. Удары пришлись на несколько крупных объектов цифровой инфраструктуры Киева. В их числе площадки United DC, New-Telco, Parkovyi и Datagroup.