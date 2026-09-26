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Опубликовано 26 сентября, 15:44

Дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после удара ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после атаки, сообщили в компании. Сейчас специалисты занимаются переносом данных и восстановлением инфраструктуры.

В Cosmonova не раскрыли подробности о характере повреждений и сроках полного возвращения сервисов.

Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении в Киеве центра обработки данных Cosmonova. Объект использовался для обеспечения работы мобильного интернета и поддержки системы спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ. Удар был нанесён в ночное время с помощью беспилотников.

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А сегодня стало известно, что вещание телеканала «Армия.TV», принадлежащего Минобороны Украины, остановлено. Сбои затронули и другие каналы. «Новости.Live» временно прекратил трансляцию — подвело оборудование провайдеров связи. Сайт «Прямого» перестал открываться: его сервер стоял в одном из повреждённых дата-центров. Удары пришлись на несколько крупных объектов цифровой инфраструктуры Киева. В их числе площадки United DC, New-Telco, Parkovyi и Datagroup.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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