На Украине ждут резкого подорожания домашнего интернета

Домашний интернет на Украине может существенно подорожать из-за растущих расходов провайдеров на резервное питание и дополнительные каналы связи. Такой прогноз дал владелец киевского интернет-провайдера UTELS Александр Полюдов.

По его словам, операторы, которые обеспечивают устойчивую работу сетей и создают резервную инфраструктуру, уже не смогут долго сохранять нынешнюю стоимость услуг.

«Провайдеры, обеспечивающие стабильность сетей, резервные источники питания и резервные каналы связи, не могут и дальше предоставлять интернет за 300–350 грн. Наступит существенное повышение цен», — заявил Полюдов.

Накануне один из дата-центров в Киеве, где находилось узловое оборудование UTELS, получил повреждения после удара. Компания сообщала, что техника осталась без электричества, а у абонентов возможны перебои со связью. Полюдов связывает дальнейший рост тарифов в том числе с затратами на восстановление повреждённой инфраструктуры, резервное электроснабжение и дублирование каналов связи. Точную величину будущего повышения он не назвал.

Ранее Life.ru сообщал, что после серии взрывов в Киеве частично пропало интернет-соединение. Украинские провайдеры заявляли о повреждениях дата-центров и обесточивании размещённого там сетевого оборудования.